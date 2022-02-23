Врач рассказала, от чего сразу нужно отказаться после контакта с зараженным ковидом

Кандидат медицинских наук Зухра Павлова рассказала радио Sputnik , что следует соблюдать меры предосторожности после контакта с больным ковидом или простудой.

Павлова отметила, что после контакта с заболевшим нужно в первую очередь отказаться от занятий спортом.

«Если вы были в контакте с больным человеком, то пойти на спортивное занятие — это самое плохое, что можно сделать для вашего организма. Любая хорошая спортивная нагрузка — это кратковременное, но все же снижение иммунного статуса», — пояснила она.

Повышенные физические нагрузки могут ослабить организм, и в таком случае инфекция причинит еще больше вреда.

«Если человек контактировал с заболевшим, то нужно оставить только умеренную физическую нагрузку. Погулять на свежем воздухе — это хорошая идея. Позаниматься в спортзале — это плохая идея», — подчеркнула медик.

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