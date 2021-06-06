Врач рассказала, почему нельзя мазать сметаной сгоревшую на солнце кожу

Нанесение сметаны на пораженную солнцем кожу может усилить ожог, сообщила РИА Новости главный врач Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии столичного департамента здравоохранения Ольга Жукова.

«Кефир и сметана — молочные продукты, имеющие в своём составе лактобактерии, иногда другие бактерии тоже. В кефире — кефирный грибок, эти продукты могут вызвать бактериальную инфекцию кожи. Сметана содержит высокий процент жира. При нанесении жира на ожог происходит его усугубление, то есть усиление ожога», — отметила Жукова, отвечая на вопрос, можно ли наносить на солнечный ожог молочные продукты.

При лечении солнечных ожогов нельзя использовать спиртосодержащие средства, предупредила врач. Они сушат кожу, что наносит ей еще большие травмы. Также обгоревшую кожу нельзя мыть мылом и «перегружать» слишком жирными кремами.

Жукова отметила, что при лечении солнечного ожога основным принципом является охлаждение, однако охлаждать надо прохладными примочками, а не льдом.

Врач советует использовать примочки с охлажденными растворами, например, слабый черный чай, настой ромашки, шалфея. А после воспользоваться средствами после загара, которые увлажнят кожу.