Врач уролог-андролог Дмитрий Воронин: «Доброе слово иногда сильнее препаратов»

Дмитрий Воронин — врач уролог-андролог и специалист по ультразвуковой диагностике Алтайского Медицинского Центра . В соцсетях пациенты клиники называют его супердоктором. Сам он говорит, что главное в его работе — это милосердие к пациентам и постоянное саморазвитие.

— Как вы пришли в профессию?

— Мне всегда нравились люди в белых халатах, хотел тоже быть таким. Конечно, было время, когда я хотел стать и космонавтом, и милиционером, но продолжал упорно учить биологию и химию, и в итоге все равно поступил в медицинский.

А первая практика была в урологическом отделении. И эта специальность мне приглянулась. На четвертом курсе я стал подрабатывать медбратом в том же отделении.

— И никакой династии врачей?

— Нет. Мама учительница, а папа шофер. Я единственный, кто пошел по этой, «медицинской» дороге. Родители всячески меня поощряли. После окончания ординатуры работал в Городской клинической больнице № 11, затем в Славгородской ЦРБ. В 2015 году уехали с супругой на Север. В Магадане работал в «Центре планирования семьи и репродукции человека» — получил бесценный опыт.

Дмитрий Воронин — врач уролог-андролог и специалист по ультразвуковой диагностике Алтайского Медицинского Центра. Анна Зайкова.

— Что вы считаете главным в своей работе?

— По отношению к пациентам, наверное, милосердие. Понимание и умение слушать. Иногда доброе слово сильнее, чем лекарственные препараты.

— Какие требования есть у вас к себе?

— Самообразование очень важно в профессии, чтобы быть по-настоящему грамотным специалистом. Причем не только в своей области, но и в целом в медицине. В области, которой я занимаюсь, очень много нового. Как минимум раз в год случается какой-то прорыв. В основном это европейский опыт — внедряются новые подходы к консервативному лечению и диагностике. Меняются даже стандартные, классические подходы к оперативному лечению. Операции сейчас выполняются малоинвазивными эндоскопическими методами.

Дмитрий Воронин — врач уролог-андролог и специалист по ультразвуковой диагностике Алтайского Медицинского Центра. Анна Зайкова.

Нужно быть в курсе последних тенденций, посещаю профильные семинары, конференции.

Последнее время урология/андрология очень востребована.

— Почему, как думаете?

— Отвечая на этот вопрос, можно целую диссертацию написать. В основном увеличение количества урологических пациентов связано с ухудшением экологии и неправильным питанием. Есть ряд серьезных сезонных заболеваний, с которыми пациенты обращаются к врачу-урологу. Циститы у женщин, простатиты у мужчин — с осени до весны.

Качество питьевой воды имеет значение. Это причины не только мочекаменной болезни, но и в целом нарушения обменных процессов.

— Что бы вы посоветовали как доктор тем, кто хочет не допустить проблем со здоровьем?

— Как минимум раз в год посещать врача. С целью профилактики вполне достаточно. И прислушиваться к его советам, выполнять рекомендации.

Дмитрий Воронин — врач уролог-андролог и специалист по ультразвуковой диагностике Алтайского Медицинского Центра. Анна Зайкова.

— О чем вы мечтаете как врач?

— Стать заслуженным врачом России. Что касается самообразования, у нас в Алтайском крае школа урологии достаточно сильная, и я своим учителям очень благодарен.

— А личная мечта есть?

Дмитрий Воронин. Фото из личного архива.

— Хочу большой дом на берегу реки, чтобы в нем могли собираться все родные и близкие люди.

— И чтобы не работать?

— Ни в коем случае. Работать и еще раз работать! Я не смогу иначе. Если у меня выпадает отпуск, например две недели, то уже на восьмой день я готов выходить. Начинаю думать, что у меня остался вот этот и тот пациенты, за которыми нужно бы приглядеть, провести контрольные анализы. Даже если бы я стал миллионером, все равно бы работал.

— С чего начинается ваше утро?

— С улыбки. Если ты проснулся и улыбнулся — день удался. Забыл улыбнуться — все наперекосяк.

— Как проводите время вне работы?

— Если выдается свободное время, то предпочитаю провести его в кругу семьи, особенно удачно, если еще и не дома. Семья у меня пока небольшая — я и супруга. Так что у нас такие романтические путешествия.

Если это Алтайский край или соседние регионы, то предпочитаем палатки и котелки. А если за границу ехать, то, скорее всего, это будет неспешный пляжный отдых на море.

Дмитрий Воронин — врач уролог-андролог и специалист по ультразвуковой диагностике Алтайского Медицинского Центра. Анна Зайкова.

Справка

АМЦ — многопрофильный медицинский центр. В составе клиники три отделения: поликлиническое, диагностическое и отделение стационара. Ультрасовременное оснащение клиники позволяет проводить диагностику и лечение на высоком уровне. Ежегодно в клинике выполняется около тысячи операций различного профиля: гинекология, урология, общая и пластическая хирургия, оториноларингология. Кроме того, центр готов предоставить помощь пациентам с заболеваниями вен, доброкачественными новообразованиями молочной и щитовидной железы, проводит эстетические и реконструктивные пластические операции.

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