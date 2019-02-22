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Здоровье

Врач-уролог посоветовал дарить мужчинам на 23 февраля секс вместо носков

Любимым мужчинам на День защитника Отечества лучше подарить интимную близость, заявил врач-уролог Владимир Иванов. По мнению доктора, активная сексуальная жизнь повышает уровень гормона счастья и положительно сказывается на настроении и общем состоянии мужчины, пишет Dni24.com.

Пара. Отношения. Поцелуй.
Пара. Отношения. Поцелуй.
СС0

Если вместо носков или одеколона подарить любимому секс, то это поможет снизить уровень гормонов стресса — адреналина и кортизола, рассказал Иванов. Поэтому приятным бонусом такого подарка на 23 февраля является не только физическая удовлетворенность, но и повышение самооценки.

Чем еще полезен секс

Как говорит врач, секс способствует снижению артериального давления и является способом предупреждения многих болезней.

Например, риск развития хронического простатита у мужчин значительно снижается при активной половой жизни.

Владимир Иванов рассказал и о средней частоте сексуальных контактов людей разного возраста. В совсем молодом возрасте количество половых актов в год достигает 80. Люди от 20 до 60 лет совершают около 55 актов, а старше 60 — до 20 актов.

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