Врач-уролог посоветовал дарить мужчинам на 23 февраля секс вместо носков

Если вместо носков или одеколона подарить любимому секс, то это поможет снизить уровень гормонов стресса — адреналина и кортизола, рассказал Иванов. Поэтому приятным бонусом такого подарка на 23 февраля является не только физическая удовлетворенность, но и повышение самооценки.
Чем еще полезен секс
Как говорит врач, секс способствует снижению артериального давления и является способом предупреждения многих болезней.
Например, риск развития хронического простатита у мужчин значительно снижается при активной половой жизни.
Владимир Иванов рассказал и о средней частоте сексуальных контактов людей разного возраста. В совсем молодом возрасте количество половых актов в год достигает 80. Люди от 20 до 60 лет совершают около 55 актов, а старше 60 — до 20 актов.