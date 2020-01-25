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Здоровье

Врач запретил россиянам есть мясо с кровью

Врач-паразитолог Елена Чернышева назвала опасности употребления стейков, сала и ухи. Как пишут РИА Новости, мясо и рыбу ни в коем случае нельзя есть без достаточной термической обработки.

Мясо.
Мясо.
СС0

В таком случае в продукте могут остаться личинки, а в организме человека могут развиваться гельминты.

«Забудьте про отбивную с кровью — мясо ни в коем случае нельзя есть без достаточной температурной обработки. Средняя прожарка тоже небезопасна — вы не знаете, какое мясо пустили в расход. Особенно опасно мясо диких животных», — рассказывает Чернышева.

Достаточная температурная обработка для мяса — варка не меньше полутора часов.

Соленая рыба без температурной обработки, по словам специалиста, тоже не безопасна.

«При недостаточной проморозке рыбы там сохраняются личинки, а потом возможен гельминтоз. Это частое паразитарное заболевание у рыболовов, потому что в каких-то условиях они недоваривают уху, разделывают руками, не смотрят», — добавила специалист.

Опасно может быть и сало с прожилками мяса. Сам жир менее опасен, личинки содержатся в мясной части.

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