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Здоровье

Врача-стоматолога привлекут к ответственности за сломанные пальцы

В Приморском крае врач-стоматолог 3 января отказался оказывать медицинскую помощь ребенку, а снимавшую его на телефон маму мальчика он избил и сломал ей пальцы.

Стоматолог
Стоматолог
CCO

Как сообщает РБК, по данному факту территориальным Следственным комитетом и региональным минздравом начата проверка.

Инцидент произошел в одном из медицинских учреждений Уссурийска.

Как сообщает телеканал «Вести. Приморье», женщина с маленьким ребенком обратилась за экстренной помощью в городскую стоматологию.

«В регистратуре ее отправили в один из кабинетов, где врач отказал в помощи. Женщина потребовала письменный отказ. Понимая что врач не идёт ни на какой контакт, она взяла телефон и начала снимать на видео. В этот момент ребёнок находился у неё на руках. Врач схватил женщину за руку, в которой находился телефон, и начал ломать ей пальцы, в тоже время наносить удары локтем ей по голове», — рассказал телеканал.

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