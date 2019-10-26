Врачебная «ошибка»: у супругов родился мальчик без лица

У ребенка — мальчика — нет части черепа, глаз и носа. Медик, следивший за развитием плода, уверял родителей, что беспокоиться не стоит, пишет BBC News.

Врачи утверждают, что УЗИ-диагностика не всегда выявляет нарушения в развитии плода — например, разглядеть все лицо ребенка, «если оно прижато к стенке живота матери».

Врача отстранили от работы, но ни в каких уголовных делах о халатности он пока не фигурирует, пишет «Росбалт».

Между тем восемь лет назад другие родители просили наказать этого медика — он тоже «пропустил» наличие тяжелых патологий у эмбриона. Тем не менее тогда акушер-гинеколог избежал ответственности.