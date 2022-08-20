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Здоровье

Врачи бийской больницы отказались осматривать больного ребенка

Бийчанка пожаловалась на врачей городской больницы, которые отказались осматривать ее сына. Ее слова приводит паблик «Инцидент Бийск» в социальной сети «ВКонтакте».

Врач
Врач
СС0

По словам женщины, мальчик пожаловался на боль в носу. При этом наблюдались непонятные выделения, напоминающие гной или сукровицу.

Педиатр местной детской поликлиники из-за отсутствия лора посоветовала обратиться в городскую больницу № 4, но там семью ждал отказ принять маленького пациента со стороны медицинского работника.

«С ходу заявила, что осматривать ребёнка не будет. Что мы должны лечиться в поликлинике, где кстати нет лора. Никто ей не грубил с нашей стороны. Ребёнка так и не осмотрела. Далее ушла в свой кабинет закрылась там», — сообщила жительница Бийска.

В комментариях горожане посоветовали женщине пожаловаться на ситуацию в региональное министерство здравоохранения. При этом некоторые из комментаторов выразили сомнение, что детей обязаны принимать во взрослой больнице.

Также бийчане отметили, что не все врачи в указанном медучреждении ведут себя подобным образом. Там есть и хорошие специалисты, которые вежливо разговаривают с пациентами и оказывают квалифицированную медицинскую помощь, рассказали подписчики паблика.

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