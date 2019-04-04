Врачи будут выписывать рецепты в электронном виде

Медики начнут выдавать рецепты в электронном виде, сообщается в приказе Министерства здравоохранения РФ, который вступает в силу с 7 апреля.

По новым правилам врачи будут выписывать рецепты двумя способами, на выбор пациентов: на бумаге или в электронном виде. Во втором случае медики смогут передать назначения в ближайшие аптеки, пишет ura.ru. Если пациент захочет купить лекарство в другом месте, то онлайн-рецепт ему нужно будет скопировать к себе на электронный носитель.

При этом региональный минздрав сначала должен будет дать разрешение на их использование, пояснил News.ru. гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк.

«Сейчас вся проблема в том, чтобы электронные рецепты могли видеть аптеки», — отметил он.

Электронные рецепты уже «обкатаны» на московских поликлиниках.

Специалисты подсчитали, что с помощью нововведения в год у врачей высвобождается около 675 тысяч часов рабочего времени, которые они могут потратить на более тщательный осмотр больных. Это время эквивалентно работе шести поликлиник в год, говорилось в публикации РИА Новости 2015 года.