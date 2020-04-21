Врачи частных клиник в Алтайском крае отказывают пациентам в помощи и увольняются из-за отсутствия работы

Запрет на прием плановых больных в Алтайском крае, озвученный в решениях губернатора, фактически привел к закрытию частных клиник. Пациенты остались без помощи, а врачи без работы. Медицинский бизнес теряет тех и других без какой-либо надежды на помощь от государства.

Медики тоже люди

С начала апреля медорганизациям запрещены все виды плановой помощи, профосмотры и диспансеризации. Частные медклиники не попали в список тех, кому было разрешено работать с 13 апреля, несмотря на то, что в числе прочих заработали даже добытчики полезных ископаемых и мастера по починке обуви (в перечне разрешенных видов деятельности 42 позиции).

Дополнительным поводом для ограничений в работе стали случаи заражения пациентов и врачей частных и государственных клиник не только в Алтайском крае, но и по всей стране.

«Медики всегда болели и будут болеть, это люди на передовой. Нужна защита для персонала, респираторы, хорошие защитные костюмы, которые есть не везде. Чаще делать кварцевание и помывки. Надо усиливать эти меры, а не делать акцент на том, что врачи заболели, — считает доктор медицинских наук, директор сети клиник „Пигмалион“ Алексей Маликов. — Если больного человека выявили после посещения клиники, это не значит, что он там заразился. На чем он приехал? Вы видели маршрутки наши? Они же битком набиты людьми».

Коронавирус. Врач. СС0

Экстренные и плановые

Минздрав на всех уровнях подчеркивает, что в период пандемии коронавируса поликлиники могут оказывать экстренную помощь. Однако врачи уже не раз говорили, что отказ в плановой помощи ведет к увеличению количества экстренных пациентов.

Чтобы сейчас получить помощь не только в частной, но и в государственной клинике, «надо чтобы болело».

«Если пациент говорит, что на стену уже лезет, тогда мы его примем, — рассказывает Маликов. — Те, кто еще терпит и может обойтись какими-то средствами в домашних условиях, попасть к нам не могут».

Не могут попасть на прием пациенты эндокринолога, которым требуется корректировка гормональных препаратов, в том числе инсулина. Терапевт не контролирует больных с высоким артериальным давлением до тех пор, пока они не приходят с кризом в экстренном порядке.

Болезнь. Врач. Анализы СС0

«Ситуация усугубляется тем, что в весенний период идет обострение многих заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых, стоящих на первом месте по числу смертей во всем мире, — уверен директор медицинского центра „Биотерм“ Валерий Жуков. — Не зря в это время увеличивается число посещений поликлиник. Пациентам нужно регулярное наблюдение, может быть, смена препарата, которая должна проходить только под контролем врача».

Врачи высказывают опасение, что без диагностических процедур, профосмотров и скринингов будет расти количество недообследованных онкологических больных, что приведет к усилению тяжести этих заболеваний.

«Шанс на излечение есть, если опухоль вовремя замечена и заболевание диагностировано, — замечает Жуков. — Срочно нужно обращаться к онкологу, тут нельзя медлить, обратный отсчет идет».

Врачи , операция. zdrav.tomsk.ru

Скатертью дорога

В частных клиниках края плановая помощь иногда составляет до 50% от всего объема услуг. Медицинский бизнес катастрофически теряет доходы. «У нас нет никаких дотаций, что заработали, то и платим сотрудникам», — говорит Валерий Жуков.

Врачи, которые в «коронавирусной» ситуации остались без денег, вместе с тем получили настоящий карт-бланш. Они уезжают в Москву или другие регионы, где зарплаты и без того не ровня алтайским, а теперь и вовсе стали лакомыми. В инфекционных отделениях (в том числе коронавирусных) столичных больниц обещают оклад до 450 тыс. рублей.

Несмотря на дополнительные выплаты региональным врачам, которые могут достигать 80% от оклада, работники здравоохранения покидают край.

«Тенденция перетока кадров уже есть, — признался на пресс-конференции министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов. — В Санкт-Петербурге и Москве идет интенсивный рост числа заболевших. Мы следим за ситуацией. По нашим данным уехало восемь человек — два врача, пять средних работников и один младший».

Врачи. Медицина. Операция. СС0

В лучшем случае МРОТ

Элитные врачи из частных клиник переходят на работу в государственный сектор, в котором сейчас гораздо реальнее заработать.

Из сети «Пигмалион» уволились три врача с большим стажем работы. Все, по словам Маликова, перешли на работу в структуры государственного здравоохранения.

«Помимо этого только в нашей клинике десятки сотрудников ушли просто домой, — говорит Маликов. — Что я им могу предложить? На биржу труда встать? В лучшем случае я могу выплатить МРОТ в апреле. А если так и дальше будет продолжаться, у меня не будет денег совсем. Мы получим армию высококлассных, но безработных медиков, которые рано или поздно покинут регион».

В «Биотерме» все врачи, трудящиеся по совместительству, перешли на свое постоянное место работы, потому что в клинике не могут «обеспечить» их пациентами.

«Думаем, что делать с другим персоналом, надо перестраивать работу регистраторов, поскольку в разы стало меньше звонков и визитов, — говорит Валерий Жуков. — Люди уходят в отпуск, пока оплачиваемый, дальше — полная неизвестность».

Медицина. Больница. Врач. СС0

Между едой и больницей

Эксперты разного уровня приходят к выводу, что государственные учреждения здравоохранения, «отодвинувшие» плановых пациентов, рискуют по окончании пандемии получить сплошной поток больных, с которым трудно будет справиться.

На медицинское обслуживание ждущих плановых операций и медосмотров людей понадобятся огромные финансовые и кадровые ресурсы. При этом пострадают стандарты оказания помощи.

Частному медицинскому бизнесу, растерявшему клиентов во время коронавируса, будет не просто вернуть все на круги своя. Сокращение доходов, которое ощущается уже сейчас, станет еще заметнее.

Валерий Жуков,

директор медицинского центра «Биотерм»:

Не хочу быть пессимистом. Но, допустим, нам разрешат работать, и мы радостно откроемся. У основной массы населения с заработком все хуже. Сейчас каждый сидит и думает, куда ему потратить оставшиеся деньги. И в выборе между едой и плановым обследованием выиграет явно не последнее.

Врач , медицина. Открытые источники в Интернете ( СС0)

Список пострадавших

Частный медицинский бизнес не значится в документах о мерах поддержки со стороны государства. Перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей экономики утвержден постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2020 года № 434.

Это авто- и авиаперевозчики, организации культуры и спорта, турагенства, гостиницы, негосударственные образовательные учреждения, ремонтные мастерские, прачечные и химчистки, парикмахерские и салоны красоты и другие.

В этом списке фигурируют стоматологические клиники. Их владельцы могут рассчитывать на кредитные каникулы, отсрочки и прочие меры коронавирусной господдержки. Никаких других видов медицинской деятельности в списке пострадавших нет.