Врачи и медсестры могут пройти профессиональную переподготовку за счет регионального бюджета

С этого года впервые в Алтайском крае предусмотрена компенсация расходов на обучение для неработающих жителей с медицинским образованием. Программа рассчитана на врачей и средних медработников, которые хотят трудоустроиться в организацию, подведомственную министерству здравоохранения Алтайского края.

Екатерина Петрова с детства мечтала стать педиатром. Ее мечта сбылась, с отличием она закончила Алтайский государственный медицинский университет, трудоустроилась в детскую поликлинику. На работу бежала с удовольствием, а домой возвращалась с радостью. Потом девушка вышла замуж, забеременела, родила ребенка, а через три года второго. Сертификат вовремя не получила, и в итоге потеряла допуск к медицинской деятельности.

Теперь такие люди, как Екатерина, могут пройти переподготовку и вернуться к любимой работе.

Компенсация расходов на обучение предоставляется неработающим лицам с медицинским образованием, которые по какой-либо причине утратили допуск к медицинской деятельности или хотят работать по другой специальности.

Фото: Анна Зайкова

Размер компенсации — это фактически понесенные гражданином расходы на оплату обучения, но не более 50 тыс. рублей.

Важно, что соискатель может выбрать не только медицинскую организацию и специальность, которая востребована в ней, но и организацию, в которой будет проходить профессиональная переподготовка.

— В программе уже есть первые участники, — рассказывают специалисты минздрава Алтайского края. — Кто-то из них принял решение сменить специальность, так как не смог продолжать трудовую деятельность на прежнем месте из-за ухудшившегося здоровья.

Среди соискателей есть, например, женщина, которая переехала из другого региона и решила вновь вернуться в медицину уже здесь. Для учреждений Алтайского края это один из способов привлечь кадры за короткий срок, поскольку после завершения обучения и прохождения аккредитации специалист сразу трудоустраивается в медорганизацию, с которой заключил договор.

Фото: Анна Зайкова

Специалисты обращают внимание, что медицинская организация может заключить договор только с неработающим гражданином и только в период обучения. Для оформления договора о компенсации соискатель в течение периода обучения представляет в медорганизацию следующие документы:

заявление,

согласие на обработку персональных данных,

копию документа , удостоверяющего личность,

удостоверяющего личность, копию договора об оказании платных образовательных услуг,

копию документов об образовании и квалификации в сфере здравоохранения,

платежные документы , подтверждающие перечисление соискателем средств на оплату обучения.

Средства на счет гражданина поступают в течение месяца со дня заключения договора с медицинской организацией.

Фото: Анна Зайкова

Стоит отметить, что участниками программы могут стать и студенты медколледжей. Обучаться по дополнительной профессиональной программе можно и во время получения среднего базового образования, а после получения диплома заключить договор с медицинской организацией для компенсации стоимости обучения.

Медучреждение после оформления договора с неработающим гражданином, проходящим обучение, может принять его на работу, но после завершения обучения гражданин обязан трудоустроиться по полученной специальности.

Ежегодно планируется предоставление компенсации 30 соискателям.

В региональном минздраве отмечают, что принятая программа позволит привлечь дополнительных специалистов в систему здравоохранения региона, а значит, улучшить доступность и качество медицинской помощи жителям Алтайского края.

Подробная информация для соискателей размещена на сайте минздрава Алтайского края в разделе Специалистам/ Компенсация. Вопросы можно задать по телефону 8 (3852) 62 86 51.