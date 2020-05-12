Врачи инфекционного госпиталя работали в наволочках на головах, чтобы не «подхватить» COVID-19

Врачи инфекционного госпиталя в больнице № 16 Волгограда после скандала с наволочками неожиданно получили противочумные костюмы и 12 мая у них возьмут тест на коронавирус. Правда, с наиболее «шумными» врачами пообещали разобраться в прокуратуре.

Дело в том, что издание v1.ru опубликовало фото и видео о том, что у заступающих на смену врачей из больницы № 16 в Волгограде нет специализированной одежды. И врачи вынуждены носить на головах наволочки.

А по словам одной из сотрудниц, противочумные костюмы медики видели всего раз — когда приезжал губернатор. Перед приездом губернатора достали коробки с одноразовыми костюмами и разложили их, чтобы казалось побольше. Губернатор уехал — костюмы собрали.

В больнице работают около 400 медиков, на базе клиники развернут госпиталь для приема коронавирусных пациентов.

Местный комитет здравоохранения на публикацию отреагировал молниеносно — начал проверку опубликованного в СМИ видео о том, что врачи в инфекционном госпитале работают без надлежащих средств защиты, а на голове носят наволочки, сообщает РИА Новости.

Между тем «руководство медучреждения назвало ролик фейком», пишет «Волгоградская правда».

«Одна из героинь ролика, медсестра Юлия Антипова, которая трудится здесь уже 26 лет, рассказала, что видео было предназначено для внутреннего чата персонала. По словам женщины, когда они заступали на дежурство в ночь на 9 мая, обнаружилось, что на полках осталось мало средств индивидуальной защиты — всего три халата на всю смену», ― пишет издание.

По словам медсестры, которые приводит «Волгоградская правда», потом все необходимое было доставлено. В больнице считают, что в общий доступ ролик выложила их коллега, которая вступила в конфликт с руководством из-за нежелания выходить на работу в госпиталь — у женщины двое детей, пишет bfm.ru.

Местные комментаторы также на новости о наволочках отреагировали мгновенно