Врачи: многие перенесшие COVID-19 будут болеть пожизненно

Пациенты среднего возраста, которые не имели сопутствующих болезней, после выздоровления начинают страдать от хронической усталости, заявила руководитель британского центра по восстановлению от COVID-19 доктор Хилари Флойд.
Также установлено, что заражение коронавирусом повышает риск развития болезни Альцгеймера в будущем.
У каждого третьего пациента может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения. Так, 70% переболевших могут страдать от бредового расстройства. В 10% случаев у британцев выявляли острое поражение сердца.
По словам врачей, в среднем больным требуется год, чтобы окончательно восстановить здоровье. Однако часть из них, по всей видимости, никогда не вернется к полноценной жизни.