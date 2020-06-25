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Здоровье

Врачи: многие перенесшие COVID-19 будут болеть пожизненно

Люди, которые переболели коронавирусом, могут страдать от последствий инфекции всю оставшуюся жизнь, отмечают специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании, пишет Lenta со ссылкой на The Daily Telegraph.

Вирус. Пандемия
Вирус. Пандемия
ССО

Пациенты среднего возраста, которые не имели сопутствующих болезней, после выздоровления начинают страдать от хронической усталости, заявила руководитель британского центра по восстановлению от COVID-19 доктор Хилари Флойд.

Также установлено, что заражение коронавирусом повышает риск развития болезни Альцгеймера в будущем.

У каждого третьего пациента может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения. Так, 70% переболевших могут страдать от бредового расстройства. В 10% случаев у британцев выявляли острое поражение сердца.

По словам врачей, в среднем больным требуется год, чтобы окончательно восстановить здоровье. Однако часть из них, по всей видимости, никогда не вернется к полноценной жизни.

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