«Врачи на борту»: S7 запустил программу лояльности для медиков

Авиакомпания S7 Airlines совместно с Ассоциацией врачей авиационной медицины запустили первую в России программу для медицинских работников, которые путешествуют самолетом, сообщает портал Такие Дела .

Теперь, приобретая билет на самолет на официальном сайте авиакомпании S7 в разделе «Мои бронирования», участники программы смогут сделать отметку о том, готовы ли они при необходимости оказать первую медицинскую помощь на борту. Данную информацию заранее передадут экипажу. При необходимости бортпроводник обратится за консультацией к медработнику.

Все участники программы «Врачи на борту» получат скидку 10% от тарифа на все собственные рейсы S7 и на 20% больше миль за каждый перелет. Также они могут выбрать место в салоне совершенно бесплатно и провезти одно место багажа сверх нормы по тарифу.

Участниками программы могут стать любые медработники: врачи, фельдшеры, медсестры и медбратья. Для этого только необходимо зарегистрироваться на сайте Ассоциации врачей авиационной медицины и загрузить документы, которые подтвердят квалификацию.