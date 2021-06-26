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Здоровье

Врачи нашли воспаление головного мозга у пациентов с COVID-19. Посмертно

Ученые из Стэнфорда выяснили, что инфекция способна запускать нейровоспаление в головном мозге, которое проявляется симптомами нейродегенерации, пишет «Хайтек+».

Мозг.
Мозг.
unsplash.com

Примерно у трети пациентов с тяжелой формой COVID-19 наблюдаются неврологические осложнения и чем сложнее протекает болезнь, тем сильнее симптомы. Чаще всего люди сообщают о нарушении мышления и концентрации, забывчивости, тумане в голове и депрессии.

Есть много противоречивых данных о том, инфицирует ли SARS-CoV-2 мозг напрямую. В новой работе команда из Стэнфордского университета не нашла никаких признаков SARS-CoV-2 в тканях мозга умерших от COVID-19 пациентов, однако обнаружила глубокие маркеры воспаления, хотя до коронавируса у людей не было каких-либо признаков неврологических нарушений.

«Это очень похоже на то, что обычно наблюдается в мозге при нейродегенеративных состояниях, таких как болезнь Альцгеймера и Паркинсона», — заявили авторы.

Вирус. Пандемия
Вирус. Пандемия
ССО

Образцы ткани мозга умерших от COVID-19 сравнили с образцами людей, умерших по другим причинам и определили, что активность генов во всех основных типах клеток сильно отличалась в двух группах. Многие гены из ковидной группы были связаны с воспалением.

Затем ученые увидели признаки дистресса в нейронах коры головного мозга, которая играет ключевую роль в принятии решений и памяти. Они наблюдали подавление передачи сигналов в возбуждающих нейронах и усиление передачи сигналов в тормозящих нейронах. Этот дисбаланс обычно связан с когнитивными нарушениями и нейродегенерацией.

«Вероятно, вирусная инфекция вызывает воспалительные реакции во всем организме и это может спровоцировать передачу сигналов через гематоэнцефалический барьер и, в свою очередь, нейровоспаление в головном мозге», — заявил автор работы Тони Висс-Корэй.

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