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Здоровье

Врачи назвали неочевидный симптом рака

Чрезмерная потливость может сигнализировать об онкологическом заболевании, пишет РИА Новости.

Пот. Жарко
Пот. Жарко
ССО

При этом гипергидроз, в особенности в ночное время, характерен сразу для ряда диагнозов, таких как лимфома, карциноидные опухоли, лейкемия, мезотелиома, рак костей и рак печени. Этот симптом возникает из-за того, что заболевание меняет уровень гормонов, вызывая приливы.

Обычно для здорового человека повышенное потоотделение характерно в случаях, когда ему жарко, во время физических нагрузок, стресса.

Гипергидроз может возникнуть в результате инфекционных болезней, в качестве побочного эффекта от приема некоторых лекарств, а также из-за естественных гормональных изменений (пубертатный период, беременность, менопауза).

Специалисты обращают внимание, что симптоматика может указывать на другие заболевания, в частности связанные с эндокринной системой. И если потливость не обусловлена ни одним из перечисленных факторов, следует пройти обследование у врача.

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