Врачи назвали эффективный способ взбодриться

По словам Тяжельникова, кратковременный сон поможет организма быстрой прийти в тонус, а полтора часа сна позволят полностью восстановить силы.
Врач также посоветовал тем, кто засыпает в транспорте, скорректировать режим дня. По его мнению, в транспорте засыпают пассажиры, которые плохо спят ночью.
«Против сна в метро или в электричке, скорее, говорят аргументы относительно безопасности. Во-первых, спящий человек — желанная добыча для нечистых на руку людей. Кроме того, спящий может проехать нужную станцию, будет более рассеянным после пробуждения», — считает Тяжельников.