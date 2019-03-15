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Здоровье

Врачи назвали эффективный способ взбодриться

20-минутный дневной сон позволят быстро восстановить силы и может стать достойной заменой кофеину. Об этом заявил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников, пишет агентство «Москва».

Будильник.
Будильник.
СС0.

По словам Тяжельникова, кратковременный сон поможет организма быстрой прийти в тонус, а полтора часа сна позволят полностью восстановить силы.

Врач также посоветовал тем, кто засыпает в транспорте, скорректировать режим дня. По его мнению, в транспорте засыпают пассажиры, которые плохо спят ночью.

«Против сна в метро или в электричке, скорее, говорят аргументы относительно безопасности. Во-первых, спящий человек — желанная добыча для нечистых на руку людей. Кроме того, спящий может проехать нужную станцию, будет более рассеянным после пробуждения», — считает Тяжельников.

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