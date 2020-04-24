Врачи назвали новое смертельно опасное осложнение от коронавируса

Инфекция, вызванная SARS-CoV-2, может способствовать загустению крови и образованию тромбов в сосудах, сообщает Росбалт со ссылкой на MedicalXpress .

К такому выводу пришли медики из Университета Алабамы, а также медицинского комплекса Бет-Изрейел в Нью-Йорке. Врачи заметили, что данное осложнение отражается на дыхательных функциях, поражая легкие.

Специалисты утверждают, что образование сгустков крови объясняет ухудшение обоняния у некоторых пациентов, инфицированных новым коронавирусом.

При этом попытки лечить тромбоз могут навредить, поскольку люди с высоким уровнем фермента плазмина, расщепляющего тромбы, тяжелее переносят инфекцию.

Осложнения от коронавируса

Самым серьезным осложнением Covid-19 называют поражение легких, названное новой коронавирусной пневмонией (novel coronavirus-infected pneumonia, NCIP), отмечает medvisor.ru.

Поскольку SARS-CoV-2 напрямую затрагивает альеволы, лечить это состояние трудно. Пациента приходится подключать к аппарату ИВЛ.

На сегодня коронавирусная пневмония считается единственным осложнением, которое Covid-19 вызывает непосредственно. Также болезнь может усугублять тяжесть течения сопутствующих заболеваний.