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Врачи назвали опасным самое популярное упражнение для качания пресса

Популярнейшее упражнение для прокачки пресса — скручивание — названо травмоопасным. Треть тех, кто применяет его, попадают в больницу, заявили медики. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на британскую Daily Mail.

Фитнес. Спорт.
Фитнес. Спорт.
CC0

Специалисты, проводившие исследование, заявляют, что что скручивание может привести к таким тяжелым травмам, что пациенты вообще на какое-то время могут потерять способность двигаться.

Речь идет преимущественно о повреждениях позвоночника в поясничной области: напряженные и слишком сжатые мышцы могут подтянуть поясницу вперед, а таз в то же время вывернуть назад, что и вызывает травму и довольно болезненную.

Доктора советуют заменить скручивания на планку, которая тоже помогает привести мышцы живота в форму. При этом упражнении позвоночник находится в естественном положении, и оно, по их словам, эффективнее. Так уже поступили в американской армии: в 2015 году там отказались от скручиваний и перешли на более безопасные планки.

Тем, кто все же хочет «качать пресс», врачи рекомендуют использовать гимнастический шар — он может снизить риск получения травмы.

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