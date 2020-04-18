Врачи назвали предшествующие раку заболевания

Некоторые инфекционные заболевания связаны с повышенным риском развития онкологии. К такому выводу пришли японские ученые, пишет Medical Note.

Исследователи оценивали уровень распространения инфекционных заболеваний среди взрослых японцев в период с 2005 по 2012 годы. Изучали данные более 48 тысяч человек.

Ученые заявили, что развитие инфекционных заболеваний — гриппа, пневмонии, гепатита— увеличивает риск развития рака в будущем.

Медики обнаружили, что определенные инфекции имеют тесную связь с некоторыми типами рака. Причем первые фиксировались у пациентов, которым в течение следующих шести лет диагностировали онкологию.

Например, у переболевших пневмонией часто развивался рак желудка, гепатитом — рак крови, костей, головного мозга, гриппом — рак мужских половых органов.

«Было обнаружено, что инфекция, поражающая определенный орган, не обязательно коррелирует с повышенным риском развития рака того же органа», — отметила исследователь из Высшей школы медицины Киотского университета Синако Инаида.