Врачи назвали признаки тихого тромбоза

Причинами тромбоза обычно становятся нарушение свертываемости крови, повреждение внутренней сосудистой стенки или замедление кровотока.
Причем чаще всего встречается глубокий тромбоз вен. Его сопровождают мышечные боли, боль в икрах, судороги, изменение кожи на пораженном участке, ощущение «горячей ноги» и отек лодыжки.
Встречается и так называемый тихий тромбоз, который часто диагностируют уже в опасной стадии. Он может привести к внезапной закупорке ветвей или ствола легочной артерии тромбом.
Врачи отметили, что для тихого тромбоза характерны затрудненное дыхание, одышка, проблемы с кровообращением вплоть до обморока. Такие симптомы требуют срочного обращения за медпомощью для предотвращения шока и сердечной недостаточности.