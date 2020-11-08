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Здоровье

Врачи назвали продукты, облегчающие похмелье

По словам экспертов, плохое самочувствие при похмелье связано с тем, что алкоголь приводит к обезвоживанию организма и дисбалансу электролитов, пишет ТВ «Звезда».

Тост с яйцом. Завтрак.
Тост с яйцом. Завтрак.
CC0

Существуют продукты, которые помогут человеку прийти в нормальное состояние и избавиться от похмелья после бурной вечеринки. Об этом рассказали врач-патофизиолог Алена Парецкая и врач-невролог Евгений Мосин.

По их мнению, чтобы с утра облегчить свое состоянии, то лучше всего приготовить завтрак на основе яиц. Яйца — это источник особой аминокислоты L-цистеин, которая необходима печени для расщепления токсина, накапливающегося в организме при употреблении алкоголя.

Восстановить баланс электролитов поможет кокосовая вода, в которой содержится много калия.

Вывести алкоголь из организма также можно с помощью сладкой газировки с лимоном или лаймом. Снять тошноту поможет цитрусовый сок.

Справиться с тошнотой и рвотой можно с помощью имбиря, который следует добавить в воду. Бананы хорошо есть при расстройстве желудка. И обязательно нужно пить большое количество воды, чтобы восполнить потери жидкости, уточнили эксперты.

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