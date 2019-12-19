Врачи назвали профессиональные болезни водителей

Профессия водитель опасна для жизни. К такому выводу пришли специалисты медицинской школы Гарвардского университета, изучив медицинские документы водителей такси за 13 лет, пишет «Российская газета».

На боли в шее и пояснице жалуется практически каждый профессиональный водитель. Это связано не только со слишком частым вращением головы и туловища, но и с вибрацией автомобиля. Медики считают, что это один из самых страшных врагов костной системы.

В результате воздействия вибрации происходит изменение костных балок и рельефа суставных поверхностей, что приводит с их стиранию и деформации. В итоге — грыжа межпозвоночная, радикулит и остеохондроз.

Из-за сидячего образа жизни нарушается кровообращение. Водители жалуются на боли в ногах, страдают от варикозного расширения вен. У них заболевания желудочно-кишечного тракта из-за несбалансированного и нерегулярного питания.

Нарушение кровообращения в малом тазу приводит к простатиту, мочекаменной болезни, эректильной дисфункции. Неблагоприятным фактором специалисты считают и сидения с подогревом, которые могут способствовать развитию воспалительных процессов.

Водители волей-неволей постоянно вдыхают продукты переработки бензина и дизтоплива. При сгорании бензина выделяется более двух сотен токсичных продуктов.

Сообщается также о вреде асбеста, используемого при производстве тормозных колодок. Это вещество считается очень опасным и со временем вызывает рак.