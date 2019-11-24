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Здоровье

Врачи назвали самое безопасное растительное масло

Многие масла для жарки содержат трнсжиры, поэтому стоит внимательно отнестись к выбору этого продукта, пишет «Царьград» со ссылкой на Health.News.

Оливковое масло.
Оливковое масло.
CC0

Трансжиры могут значительно повысить уровень холестерина в вашей крови или спровоцировать диабет и инсульт.

Первую позицию в рейтинге самых безопасных масел занимает кокосовое. Оно устойчиво к окислению и сохраняет свои качества даже после восьми часов непрерывной жарки.

На втором месте — рафинированное оливковое масло. Высокое содержание мононенасыщенных жиров идеально подходит для приготовления пищи. Такое масло может находиться во фритюрнице более 24 часов, прежде чем начнёт сильно окисляться.

Врачи рекомендуют обратить внимание на масло авокадо, которое богато олеиновой кислотой. Она, в свою очередь, полезна для сердечно-сосудистой системы, а также обладает свойством снижения кровяного давления.

Традиционное подсолнечное масло подходит для жарки, однако его не следует использовать при продолжительном приготовлении пищи, поскольку оно быстро окисляется.

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