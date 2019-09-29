Врачи назвали шесть признаков микроинсульта

При наступлении каждого из этих признаков врачи советуют немедленно обращаться за медицинской помощью, пишет Nation-news.ru.

На микроинсульт может указывать диплопия — двоение в глазах. Еще один симптом — онемение конечностей, которое произошло с утра, после пробуждения.

Внезапно появившаяся сильная головная боль и неожиданное нарушение координации движений — также повод обратиться к врачу.

Помутнение сознания и резкое изменение человека в речи (потеря нити диалога, запинки при произношении слов) могут свидетельствовать о микроинсульте.

Ученые из США заявляют, что некоторые люди пожилого возраста могут не знать о перенесенном инсульте.

«Молчащий инсульт» развивается у тех, кто переносит его на ногах и не испытывает явных признаков. В таком случае ухудшается кровообращение, что приводит к сильным повреждениям нервных волокон, приближая организм к смерти.