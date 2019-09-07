Врачи назвали симптомы рака головы и шеи

Медики рассказали о симптомах развития онкозаболеваний головы и шеи, пишет МедикФорум. Внимание стоит обратить при боле в горле и запах изо рта.

Самым главным признаком медики назвали отвратительный запах изо рта, Также при таких опухолях могут появиться язвочки на слизистой оболочке рта, ороговевшие шишкообразные наросты, постоянные боли в горле, в слюне могут появится кровяные выделения.

Злокачественные опухоли в голове и шее бывают, чаще всего, в таких областях, как носовые пазухи, ротовая область и гортань.

По данным статистики, каждый год раком в области головы или шеи заболевают более 25 тысяч жителей России. Причем чаще у мужчин.

Ранее главный внештатный специалист-онколог Минздрава Андрей Каприн посчитал курение, употребление алкоголя и вирус папилломы человека главными провокаторами рака.