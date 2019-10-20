Врачи назвали симптомы рака желудка, на которые сразу надо обратить внимание

Рак желудка обычно начинается c поражения слизистой оболочки, выстилающей стенки органа. Поскольку ранние симптомы заболевания часто схожи с признаками многих других состояний, к моменту диагностики рак сильно прогрессирует.

Специалисты Национального центра здравоохранения Великобритании отмечают: о смертельном заболевании могут сигнализировать чувство быстрого насыщения во время еды, постоянное вздутие живота после приема пищи и проблемы с глотанием (дисфагия).

Как пояснили медики, некоторым пациентам с дисфагией становится сложно проглотить определенные продукты или жидкости, в то время как другие вообще ничего не могут проглотить.

Состояние может проявиться в виде кашля или удушья во время еды, ощущением, что пища застряла в горле или пищеводе, стойким слюноотделением, а также болью или жжением при глотании, пишет портал «Суть Событий».

Если человек испытывает один или несколько из этих симптомов, врачи советуют немедленно обратиться в больницу. Другие признаки рака желудка включают постоянное расстройство органа, частые отрыжки или икота, изжога, боль в животе или грудине.