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Здоровье

Врачи назвали симптомы внезапной остановки сердца

Ученые выяснили, что внезапная остановка сердца может быть связана с так называемым «тихим» сердечным приступом, который часто случается в раннем возрасте, сообщает «Российская газета» со ссылкой на материал из журнала JAMA Cardiology.

Медицина. Здоровье. Сердце. Врач.
Медицина. Здоровье. Сердце. Врач.
СС0

Специалисты проанализировали данные о 5869 жителях Северной Финляндии, которые внезапно умерли от сердечного приступа в период с 1998 по 2017 год. Информация была получена из Финского генетического исследования аритмических событий.

«От 40% до 50% пациентов, согласно нашим данным, имели рубцы левого желудочка сердца. Шрамы свидетельствуют о том, что у этих людей при жизни были сердечные приступы», — отмечает доктор Уильям К. Робертс.

К симптомам «тихого» сердечного приступа специалисты относят дискомфорт в области груди, тошноту, внезапную усталость, головокружение, онемение рук и ног, чрезмерное потоотделение, мышечную боль, а также расстройство желудка.

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