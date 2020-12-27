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Здоровье

Врачи назвали 5 симптомов COVID-19, при которых нужно немедленно вызывать медиков

Специалисты Британскогоо центра контроля и предупреждения заболеваний перечислили те симптомы коронавируса, которые требуют немедленного обращения к врачу. Данные медиков приводит РИА «Новости».

Врачи. Пандемия
Врачи. Пандемия
ССО.

Как сообщают специалисты центра, помимо основных симптомов — высокой температуры, продолжительного кашля и потери вкуса и обоняния, нужно обращать внимание и на более редкие признаки инфицирования.

Это затрудненное дыхание, боль и сдавленность в груди, спутанное сознание, неспособность проснуться и посинение губ и лица.

Британские врачи предупредили, что это еще не все симптомы, которые должны вызывать тревогу. Они рекомендуют сообщать медикам и о других проявлениях болезни.

25 декабря стало известно, что в Великобритании нашли еще один новый штамм коронавируса. Этот новый вид вызывает беспокойство, потому что он интенсивнее передается, и мутировал сильнее ранее обнаруженного штамма.

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