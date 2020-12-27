Врачи назвали 5 симптомов COVID-19, при которых нужно немедленно вызывать медиков

Как сообщают специалисты центра, помимо основных симптомов — высокой температуры, продолжительного кашля и потери вкуса и обоняния, нужно обращать внимание и на более редкие признаки инфицирования.
Это затрудненное дыхание, боль и сдавленность в груди, спутанное сознание, неспособность проснуться и посинение губ и лица.
Британские врачи предупредили, что это еще не все симптомы, которые должны вызывать тревогу. Они рекомендуют сообщать медикам и о других проявлениях болезни.
25 декабря стало известно, что в Великобритании нашли еще один новый штамм коронавируса. Этот новый вид вызывает беспокойство, потому что он интенсивнее передается, и мутировал сильнее ранее обнаруженного штамма.