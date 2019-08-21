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21 августа
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Здоровье

Врачи назвали симптомы рака кишечника, при которых надо срочно идти в больницу

Рак кишечника — одно из самых опасных заболеваний. Начальные стадии его зачастую протекают без явных симптомов. При этом ранее обнаружение — залог благополучного исхода, сообщает «Утро.ру».

Врачи, больница
Врачи, больница
unsplash

Врачи заявили, что главными признаками рака кишечника являются: плохой аппетит, потеря веса, боли в нижней части живота, дискомфорт и вздутие, нарушения в работе пищеварительного тракта и кровь в каловых массах.

Если подобные проявления не проходят в течение нескольких недель, необходимо обратиться к врачу. Также отмечается, что об опухоли печени может свидетельствовать постоянный кожный зуд.

По словам специалистов, рак кишечника способен давать метастазы в другие органы, и если это происходит, то шансов на излечение практически не остается.

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