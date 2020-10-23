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Врачи объяснили, какие препараты нельзя самостоятельно пить при COVID-19

Врачи предупреждают: бездумное применение даже безобидных иммуномодуляторов и средств от кашля может усугубить тяжесть состояния и нанести еще больший вред здоровью, пишет Газета.Ru. Есть целый ряд препаратов, применять которые можно только по их назначению.

Врачи Алтайского края. Коронавирус. Пандемия.
Врачи Алтайского края. Коронавирус. Пандемия.
zdravalt.ru

Иммуномодуляторы

«Пациенты считают, что раз есть приставка „иммуно“, значит, препарат безусловно полезен и не несет никакого вреда. Но это не так, — говорит иммунолог Мария Польнер. — Нельзя смоделировать только часть иммунитета, это может повлечь за собой последствия, например, в виде развития или обострения аутоиммунных заболеваний».

Антибактериальные средства

При первых же симптомах болезни пациенты начинают принимать антибактериальные средства, из-за чего может развиться резистентность (сопротивляемость) патогенных бактерий, и когда уже действительно будет острая необходимость, антибиотики могут оказаться бессильны.

Принимать антибиотики самостоятельно не стоит еще и потому, что они вообще не обладают эффективностью при вирусных инфекциях в целом и при COVID-19 в частности.

«Показанием для применения антибиотиков при ковиде являются только клинико-лабораторные признаки присоединения бактериальной инфекции. Самостоятельно это определить невозможно», объяснил заслуженный врач России, ведущий научный редактор Vrachu.ru Михаил Каган.

Медицина, лекарства.
Медицина, лекарства.
CC0

Многие принимают местные антибиотики и антисептики в виде таблеток для рассасывания, тем самым нарушая естественную микробиоту слизистых оболочек, что приводит снижению их защитных свойств, а значит, вирус может легче проникнуть в организм.

Препараты с недоказанной эффективностью

Нередко пациенты при домашнем лечении коронавируса самостоятельно применяют препараты с недоказанной эффективностью — в частности, арбидол, осельтамивир, гидроксихлорохин — их врачи тоже советуют избегать.

«Необходимо помнить, что нельзя руководствоваться принципом „вреда не будет, а вдруг поможет?“. Абсолютно безвредных медикаментов нет, — говорит Михаил Каган. — Развитие побочных действий при отсутствии лечебного эффекта препарата может не только значительно ухудшить состояние пациента и способно „запутать“ клиническую картину заболевания, что затрудняет принятие правильных решений в отношении рациональной лечебной тактики».

Лекарства.
Лекарства.
visualhunt.com

Витамины

Пациенты с COVID-19 нередко в больших дозах пьют витаминные комплексы, но это может вызвать аллергическую реакцию. И опасность не только в аллергии.

Потребление витаминов и микроэлементов имеет такое же лекарственное воздействие, что и другие препараты. Например, бесконтрольное потребление витамина D серьезно влияет на почки. А прием витамина C в больших дозах чреват образованием камней, отеками, нарушением работы поджелудочной железы и повышением в крови лейкоцитов.

Таблетки.
Таблетки.
СС0

Природные препараты

Внимательно стоит относиться и к употреблению адаптогенов — препаратов природного происхождения. Такие средства, как, например, женьшень, работают накопительно. Если дозу превышать, то никакого улучшения иммунитета не будет. Только воздействие на печень, почки и желудочно-кишечный тракт, что может привести к обострению имеющихся хронических патологий. Об этом рассказала врач общей практики Анастасия Тараско.

Градусник, термометр.
Градусник, термометр.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Жаропонижающие

Не менее распространенная ошибка — стремление людей при недомогании снизить температуру. На это недавно обратили внимание в посвященной здоровью программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Эксперты отметили, что при отсутствии хронических заболеваний температура до 38,5 °C считается нормой — именно она помогает организму справиться с вирусом, поэтому сбивать ее не следует.

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