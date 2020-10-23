Врачи объяснили, какие препараты нельзя самостоятельно пить при COVID-19

Врачи предупреждают: бездумное применение даже безобидных иммуномодуляторов и средств от кашля может усугубить тяжесть состояния и нанести еще больший вред здоровью, пишет Газета.Ru. Есть целый ряд препаратов, применять которые можно только по их назначению.

Иммуномодуляторы

«Пациенты считают, что раз есть приставка „иммуно“, значит, препарат безусловно полезен и не несет никакого вреда. Но это не так, — говорит иммунолог Мария Польнер. — Нельзя смоделировать только часть иммунитета, это может повлечь за собой последствия, например, в виде развития или обострения аутоиммунных заболеваний».

Антибактериальные средства

При первых же симптомах болезни пациенты начинают принимать антибактериальные средства, из-за чего может развиться резистентность (сопротивляемость) патогенных бактерий, и когда уже действительно будет острая необходимость, антибиотики могут оказаться бессильны.

Принимать антибиотики самостоятельно не стоит еще и потому, что они вообще не обладают эффективностью при вирусных инфекциях в целом и при COVID-19 в частности.

«Показанием для применения антибиотиков при ковиде являются только клинико-лабораторные признаки присоединения бактериальной инфекции. Самостоятельно это определить невозможно», объяснил заслуженный врач России, ведущий научный редактор Vrachu.ru Михаил Каган.

Медицина , лекарства. CC0

Многие принимают местные антибиотики и антисептики в виде таблеток для рассасывания, тем самым нарушая естественную микробиоту слизистых оболочек, что приводит снижению их защитных свойств, а значит, вирус может легче проникнуть в организм.

Препараты с недоказанной эффективностью

Нередко пациенты при домашнем лечении коронавируса самостоятельно применяют препараты с недоказанной эффективностью — в частности, арбидол, осельтамивир, гидроксихлорохин — их врачи тоже советуют избегать.

«Необходимо помнить, что нельзя руководствоваться принципом „вреда не будет, а вдруг поможет?“. Абсолютно безвредных медикаментов нет, — говорит Михаил Каган. — Развитие побочных действий при отсутствии лечебного эффекта препарата может не только значительно ухудшить состояние пациента и способно „запутать“ клиническую картину заболевания, что затрудняет принятие правильных решений в отношении рациональной лечебной тактики».

Лекарства. visualhunt.com

Витамины

Пациенты с COVID-19 нередко в больших дозах пьют витаминные комплексы, но это может вызвать аллергическую реакцию. И опасность не только в аллергии.

Потребление витаминов и микроэлементов имеет такое же лекарственное воздействие, что и другие препараты. Например, бесконтрольное потребление витамина D серьезно влияет на почки. А прием витамина C в больших дозах чреват образованием камней, отеками, нарушением работы поджелудочной железы и повышением в крови лейкоцитов.

Таблетки. СС0

Природные препараты

Внимательно стоит относиться и к употреблению адаптогенов — препаратов природного происхождения. Такие средства, как, например, женьшень, работают накопительно. Если дозу превышать, то никакого улучшения иммунитета не будет. Только воздействие на печень, почки и желудочно-кишечный тракт, что может привести к обострению имеющихся хронических патологий. Об этом рассказала врач общей практики Анастасия Тараско.

Градусник , термометр. Открытые источники в Интернете ( СС0)

Жаропонижающие

Не менее распространенная ошибка — стремление людей при недомогании снизить температуру. На это недавно обратили внимание в посвященной здоровью программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Эксперты отметили, что при отсутствии хронических заболеваний температура до 38,5 °C считается нормой — именно она помогает организму справиться с вирусом, поэтому сбивать ее не следует.