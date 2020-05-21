Врачи ожидают роста смертности от рака в России

Смертность от рака и болезней сердца в России может вырасти, поскольку из-за пандемии коронавируса в стране серьезно пострадали пациенты неинфекционных отделений, сообщают « Известия ».

Издание со ссылкой на опрос аналитической компании RNC Pharma и соцсети «Доктор на работе» отмечает, что более половины врачей (52%) на фоне эпидемии COVID-19 отмечают ухудшение доступности медицинской помощи.

Среди регионов, где отмечена наиболее серьезная ситуация — Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург. Представители медицинского сообщества полагают, что приостановка плановой медпомощи обернется увеличением смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Сегодня для работы с зараженными COVID-19 перепрофилируются различные медучреждения, включая и онкологические центры.

Так, заведующий отделением онкоколопроктологии Московской городской онкологической больницы № 62 Илья Черниковский рассказал, что в Северо-Западном округе на лечении рака прямой кишки специализируются три учреждения. При этом две клиники были перепрофилированы под коронавирус.

«Поэтому все пациенты, которые должны были там пролечиться, переведены к нам. Считаю, что такие учреждения лучше не стоило трогать и оставить их работу в прежнем режиме, чтобы больные получали качественную помощь», — выразил свое мнение врач.

Также он подчеркнул, что на фоне такой ситуации существенно снизилось и выявление онкологии на ранней стадии.

«Поэтому осенью, когда многие еще и с дач вернутся, мы ожидаем взрыв онкологической заболеваемости, особенно с запущенными стадиями. И нагрузка на специализированные учреждения сильно возрастет», — полагает Черниковский.