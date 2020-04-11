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Здоровье

Врачи Поднебесной направлены в Россию для оказания помощи в борьбе с Covid-19

Китай направил в Россию медицинских экспертов, которые помогут в борьбе с распространением коронавируса нового типа, сообщил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Вирус, болезнь.
Вирус, болезнь.
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«Чтобы помочь России справиться со вспышкой коронавирусной инфекции, правительство Китая приняло решение направить в РФ группу медицинских экспертов для борьбы с эпидемией», — цитирует ТАСС сообщение МИД КНР.

Группа экспертов сформирована Государственным комитетом по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, уточнил сотрудник дипмиссии.

10 медиков направились в Россию утром 11 апреля. Они вылетели в Россию из Харбина, пишет znak.com.

Также они доставят противоэпидемические материалы: одноразовые медицинские маски, респираторы, одноразовые перчатки, защитные костюмы и другие используемые в борьбе с вирусом расходные материалы.

Пандемия

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 1,7 млн человек. Из них более 95,6 тыс. скончались, более 354 тыс. вылечились.

В России выявили 11 тыс. 917 больных, почти 800 выздоровели, 94 скончались.

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