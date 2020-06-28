Врачи предупредупреждают об опасности подсолнечного масла

Рафинированное подсолнечное масло может быть опасно для здоровья и вызывать рак. Об этом предупредил хируг-онколог Иван Карасев в своем Instagram, пишет Lenta.

В ходе рафинирования продукт проходит обработку химическими веществами, например, бензином и гексаном. Они попадают в пищу человека, поскольку полностью очистить от них масло невозможно.

Также во время жарки полностью меняется состав масла, происходит образование канцерогенных веществ. В процессе готовки они впитываются в продукты и поступают в организм человека фактически каждый день.

В рафинированном подсолнечном масле содержатся трансжиры, которые накапливаются в теле и способны провоцировать развитие различные заболеваний.

Врач отметил, что его семья давно отказалась от такого масла и заменила его на оливковое. В нем содержится много антиоксидантов, препятствующих образованию раковых клеток на начальных стадиях болезни.