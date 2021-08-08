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Здоровье

Врачи призвали ускорить вакцинацию до 1 сентября

Медики призывают взрослых успеть привиться до начала учебного года. Они допускают, что с 1 сентября рост заболеваемости может ускориться, в том числе новыми штаммами.

Вакцинация.
Вакцинация.
CC BY-NC-ND 2.0, visualhunt.com

Вакцинация не допустит вирусных «вспышек».

«Скоро конец каникул, опять все приедут, привезут новые штаммы. Препятствия, чтобы дети могли друг друга заражать, нет: тесное общение в коллективе, дети как правило маски не носят <…>. С появлением других, более заразных, штаммов это все может увеличиваться и увеличиваться», — сказал ТАСС врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев.

При этом, чтобы не допустить распространение заболевания среди детей, важно защитить себя взрослым.

«Если взрослые будут привиты, и выработается иммунитет — дети не заболеют. Главное — не заразить ребенка», — отметил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Малышев также добавил, что «вакцинированный человек может спасти в своем окружении до трех человек».

Согласно статистике, в настоящее время грудные дети болеют COVD-19 в 26 раз чаще, чем это было зимой в начале нынешнего года.

При этом 80% детей, начиная с младенцев, заражаются именно в семьях.

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