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Здоровье

Врачи рассказали, как грипп может победить простуду

Вирусологи выяснили, что грипп простуда мешают друг другу заражать людей, выяснили исследователи из Университета Глазго. Работа была было опубликована в журнале PNAS, пишет Газета.ru.

Простуда, грипп. Лекарства.
Простуда, грипп. Лекарства.
СС0

Вирусы гриппа и вирусы, вызывающие простуду, поражают человека примерно в одно и то же время года. Исследователей давно интересует, как вирусы взаимодействуют между собой и как заражение одним из них влияет на возможность подцепить и другой.

«Было понятно, что вирус гриппа и риновирус взаимодействуют в негативном ключе, — отмечает доктор Пабло Мурсия. — Когда наблюдается вспышка гриппа, заболеваемость риновирусом снижается, и наоборот».

Ученые проанализировали данные о здоровье 44 тыс. человек, страдавших от респираторных инфекций на протяжении девяти лет. Они выяснили, от какого вируса пострадал каждый пациент, а затем составили модель, которая объяснила бы взаимодействие между этими вирусами в зависимости от времени года и других факторов.

Как выяснилось, заражение вирусом гриппа на 70% снижает шансы пострадать от риновируса, основного возбудителя ОРВИ. И наоборот, риновирус «защищает» организм от гриппа.

«Я думаю, один вирус инициирует воспалительную реакцию, которая действует как барьер для другого вируса», — считает доктор Уильям Шаффнер.

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