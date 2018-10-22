Врачи раскрыли секрет долголетия

Интенсивные аэробные нагрузки повышают кардиореспираторную выносливость организма, что помогает снизить риск смерти. К такому выводу пришли специалисты из Кливлендской клиники в США, пишет портал EurekAlert.

Врачи установили, что состояние кардиореспираторной системы напрямую связано с продолжительностью жизни. Улучшить состояние сердца и органов дыхания можно с помощью аэробики.



Недостаточная кардиореспираторная выносливость оказывает на продолжительность жизни такое же негативное влияние, как сердечно-сосудистые заболевания, курение или диабет.

Сотрудники клиники проанализировали данные более 120 тысяч пациентов, проходивших кардиотестирование на беговой дорожке в период с 1991-го по 2014 год. Участников разделили на пять групп в зависимости от того, в каком состоянии находится их кардиореспираторная система — в отличном, хорошем, выше среднего, ниже среднего или низком.

Оказалось, что у испытуемых старше 70 лет из «отличной» группы риск смертности был на 30% ниже, чем у пациентов из «хорошей» группы. Врачи сделали вывод, что смертность среди представителей «отличной» группы находится на низком уровне.

Ранее Международная группа исследователей определила, что основными факторами долголетия являются секс, диета и физическая активность.