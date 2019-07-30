Врачи рассказали, как вести себя во время жары на Алтае

Специалисты рекомендуют:
- С 12 до 16 часов дня — время максимальной солнечной активности. Старайтесь не выходить на улицу, но если приходится, надевайте просторную светлую одежду из натуральных тканей и лёгкий головной убор. Возьмите с собой воды.
- Пейте больше жидкости — 1,5−3 литра в сутки. Врачи рекомендуют воду с соком лимона, теплый зеленый чай без сахара, кислые компоты и морсы. Важно, чтобы напиток не был холодным, ведь в жару большой риск заболеть — ваш иммунитет снижен.
- Следите за своим рационом. Организму нужны овощи, фрукты, рыба, курица, холодные супы. Желательно полностью исключить жирное, жареное и сладкое.
- В пик жары исключите любые физические нагрузки.
- В помещении с кондиционером не рекомендуется снижать температуру воздуха ниже +22+23°С. Увлажняйте воздух.
- Открывайте окна только на ночь, когда температура воздуха снижается.
- При тепловом или солнечном ударах сразу обратитесь к врачу и постарайтесь охладить организм. Уйдите в прохладное место, на голову положите холодный компресс или влажное полотенце, пейте больше воды.