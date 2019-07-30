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30 июля
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Здоровье

Врачи рассказали, как вести себя во время жары на Алтае

Смог отступил, и на Алтай пришла аномальная жара. Министерство здравоохранения рассказало, как обезопасить свое здоровье, если температура на улице перевалила за +30.

Солнце. Жара. Лето.
Солнце. Жара. Лето.
СС0

Специалисты рекомендуют:

  1. С 12 до 16 часов дня — время максимальной солнечной активности. Старайтесь не выходить на улицу, но если приходится, надевайте просторную светлую одежду из натуральных тканей и лёгкий головной убор. Возьмите с собой воды.
  2. Пейте больше жидкости — 1,5−3 литра в сутки. Врачи рекомендуют воду с соком лимона, теплый зеленый чай без сахара, кислые компоты и морсы. Важно, чтобы напиток не был холодным, ведь в жару большой риск заболеть — ваш иммунитет снижен.
  3. Следите за своим рационом. Организму нужны овощи, фрукты, рыба, курица, холодные супы. Желательно полностью исключить жирное, жареное и сладкое.
  4. В пик жары исключите любые физические нагрузки.
  5. В помещении с кондиционером не рекомендуется снижать температуру воздуха ниже +22+23°С. Увлажняйте воздух.
  6. Открывайте окна только на ночь, когда температура воздуха снижается.
  7. При тепловом или солнечном ударах сразу обратитесь к врачу и постарайтесь охладить организм. Уйдите в прохладное место, на голову положите холодный компресс или влажное полотенце, пейте больше воды.
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