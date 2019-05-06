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Здоровье

Врачи рассказали, какие продукты нельзя есть на голодный желудок

Некоторые продукты питания способны обострить хронические заболевания и даже спровоцировать новые. Медики рассказали, что не следует есть на завтрак, пишет InfoReactor.

Кофе.
Кофе.
СС0

Фрукты не стоит есть с утра. Плодами невозможно надолго насытиться, а фруктовые кислоты, содержащиеся в них, могут плохо сказаться на желудке. Медики отметили, что если уж человек захотел фруктов в первый прием пищи, то стоит использовать их как добавку к каше или творогу.

Также не стоит злоупотреблять острым на завтрак, специи, содержащиеся в некоторых блюдах, стимулируют аппетит и при этом не щадят слизистую желудка.

Чипсы и печенье также не лучший завтрак. Несмотря на то, что эти продукты обладают высокой калорийностью, надолго ими насытиться невозможно. Если же есть желание устроить себе перекус, то лучше съесть бутерброд с запеченной птицей.

Следует учесть и продукты, которые вызывают повышенную выработку кислоты — кофе, мята, апельсины и кетчуп. Если съесть эти продукты на голодный желудок, то изжоги и боли в животе не миновать.

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