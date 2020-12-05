Врачи рассказали, какое количество мандаринов можно съедать за день

Мандарины можно есть в любое время суток, главное — не на голодный желудок.
В главном новогоднем фрукте содержится 10−15 полезных веществ, включая витамины группы В, витамин А, каротин, кальций, магний и фосфор. Благодаря низкой калорийности эти цитрусовые плоды рекомендуются людям, следящим за своей фигурой, пишет «Российская газета».
При этом врачи советуют не отдирать белые прожилки — это клетчатка, которая помогает усвоению простых углеводов.
С осторожностью к продукту следует отнестись людям с желудочными заболеваниями и аллергикам. Кстати, аллергия чаще всего возникает не на сам фрукт, а на масла, которые выделяет его кожура.
Так сколько же мандаринов в день советуют есть медики? Ответ может разочаровать многих — не больше четырех плодов в сутки.