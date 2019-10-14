Врачи рассказали, какой анализ чаще всего сдают в Сибири

Лаборатория «Гемотест» снизила цену на одно из самых востребованных в Сибирском федеральном округе исследование. По данным компании, им оказался клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ (измерением скорости оседания эритроцитов).

С клинического анализа крови начинается диагностика большинства известных заболеваний, исследование также является обязательным при профосмотрах, динспансеризации, зачислении в школу, госпитализации, поэтому неудивительно, что сибиряки заказывают его чаще всего, отметили в компании:

Клинический анализ крови — это важное комплексное лабораторное исследование при обследовании человека с любым заболеванием. Изменение исследуемых показателей, как правило, происходит задолго до появления видимых симптомов болезни.

Анализ определяет основные качественные и количественные характеристики крови: число и соотношение разных видов клеток, концентрацию важнейшего белка — гемоглобина, при помощи которого по крови транспортируются кислород и углекислый газ, и многое другое. Всего исследование включает 21 показатель, благодаря чему анализ может выявить самые разные изменения здоровья — от анемий и риска развития новообразований до воспалительных процессов, инфекций, заражения гельминтами и аллергий.

Лабораторные исследования. Фото: архив лаборатории «Гемотест» Лабораторные исследования. Фото: архив лаборатории «Гемотест» Лабораторные исследования. Фото: архив лаборатории «Гемотест» Лабораторные исследования. Фото: архив лаборатории «Гемотест» Лабораторные исследования. Фото: архив лаборатории «Гемотест»

С 14 октября до 31 декабря 2019 года самый популярный анализ* станет дешевле: во всех лабораторных отделениях «Гемотест» в Сибирском федеральном округе на него будет действовать специальная цена — 190 рублей (взятие биоматериала оплачивается отдельно). Результаты исследования компания предоставит уже через 1 день после взятия крови, их можно будет получить по электронной почте, в личном кабинете на сайте или забрать в любом лабораторном отделении (не обязательно том же, где сдавался анализ). Расшифровать результаты и выявить изменения показателей, при которых нужно обратиться ко врачу, бесплатно помогут консультанты контакт-центра.

* По данным компании «Гемотест»

** Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

*** Информация о стоимости действительна на момент публикации