Врачи рассказали о болезнях, при которых нельзя купаться

По его словам, купаться нельзя при заболеваниях органов дыхания, сердечно-сосудистой и нервной систем, эпилепсии, сахарном диабете и при наличии инфекционно-воспалительных процессов.

Также опасность при купании в водоемах представляет состояние опьянения. При купании в пьяном виде теряется контроль над поведением и ухудшается ориентация, координация движений.

И без алкоголя при купании в холодной воде организм испытывает стресс. Например, возрастает потребление кислорода органами и тканями, сужаются стенки сосудов, учащается сердцебиение и повышается артериальное давление.