Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
2 августа 19°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Здоровье

Врачи рассказали о болезнях, при которых нельзя купаться

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин рассказал о противопоказаниях для купания, пишет РИА Новости.

Лето, пляж, отдых.
Лето, пляж, отдых.
CC0

По его словам, купаться нельзя при заболеваниях органов дыхания, сердечно-сосудистой и нервной систем, эпилепсии, сахарном диабете и при наличии инфекционно-воспалительных процессов.

Также опасность при купании в водоемах представляет состояние опьянения. При купании в пьяном виде теряется контроль над поведением и ухудшается ориентация, координация движений.

И без алкоголя при купании в холодной воде организм испытывает стресс. Например, возрастает потребление кислорода органами и тканями, сужаются стенки сосудов, учащается сердцебиение и повышается артериальное давление.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость