9 апреля
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Здоровье

Врачи рассказали о малоизвестном риске, который связан с сексом

Каждый 12-й пациент, который попал в больницу с кровоизлиянием в мозг, рассказал, что боль в голове началась во время секса. О малоизвестном риске во время секса пишет Daily Mail.

Секс продлевает жизнь.
Секс продлевает жизнь.
pixabay.com.

Врач рассказал, что у людей, чьи сосуды ослаблены, есть вероятность получить кровоизлияние в мозг или геморрагический инсульт во время секса.

При этом подобные состояния не всегда можно заметить. В качестве примера специалист привел 61-летнюю пациентку. Во время секса у нее сильно заболела голова. Однако к врачу она обратилась лишь когда стала терять зрение.

Женщина выздоровела без осложнений, но подобные состояния могут привести к летальному исходу.

Если во время секса появляется сильная головная боль, которая не проходит в течение суток, то врач рекомендовал пройти обследование. При этом в некоторых случаях боль не говорит о патологиях.

Ранее сообщалось, что мужчина, женатый на шести женщинах, сделал вазэктомию.

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