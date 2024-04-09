Врачи рассказали о малоизвестном риске, который связан с сексом

Врач рассказал, что у людей, чьи сосуды ослаблены, есть вероятность получить кровоизлияние в мозг или геморрагический инсульт во время секса.
При этом подобные состояния не всегда можно заметить. В качестве примера специалист привел 61-летнюю пациентку. Во время секса у нее сильно заболела голова. Однако к врачу она обратилась лишь когда стала терять зрение.
Женщина выздоровела без осложнений, но подобные состояния могут привести к летальному исходу.
Если во время секса появляется сильная головная боль, которая не проходит в течение суток, то врач рекомендовал пройти обследование. При этом в некоторых случаях боль не говорит о патологиях.
Ранее сообщалось, что мужчина, женатый на шести женщинах, сделал вазэктомию.
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