Врачи рассказали о самых полезных и самых вредных супах в России

«Суп не то что желателен — а обязателен для того, чтобы человек чувствовал себя здоровым и бодрым», — считает врач-гастроэнтеролог Владимир Пилипенко. Однако, по мнению доктора, не любой вид первого блюда полезен для здоровья. Например, овощной вегетарианский суп самый полезный из тех, что распространены в России, это оптимальный источник питательных веществ, но солянку врачи не рекомендуют: в ней слишком много соли и жира.

5 апреля отмечается Международный день супа, в связи с этим РИА Новости опросил медиков, чтобы узнать, какой суп полезен, а какой может навредить здоровью.

Елена Ливанцова,

врач-диетолог клиники лечебного питания Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии:

Основа питания во всех клиниках — это как раз овощные супы. Это оптимальный выбор в качестве источника питательных веществ.

Чем вредны супы на мясном бульоне

По словам диетолога, супы, сваренные на мясном бульоне, более калорийные, особенно если используются жирные виды мяса — от них лучше отказаться людям с высоким уровнем холестерина.

Также во время варки мяса в бульон могут попасть вредные вещества из-за того, что животное кормили антибиотиками или гормонами. Поэтому лучше первый и второй бульон сливать.

Гастроэнтеролог той же клиники Владимир Пилипенко рассказал, что овощи отдают в отвар полезные микроэлементы, такие как калий и магний, очень важные для желудка и кишечника.

Пост. Овощи. Суп СС0

Какой суп наименее полезный

Солянка варится с несколькими видами мяса, поэтому она калорийна. По мнению Елены Ливанцовой, это наименее полезный вид супа. В солянку добавляют соленые огурцы и копчености, поэтому врачи не рекомендуют ее людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с гипертонической болезнью и с лишним весом.

Что не так с грибными супами

Владимир Пилипенко,

врач-гастроэнетролог клиники лечебного питания Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии:

Если здоровье скомпрометировано, то для больных гастроэнтерологического профиля применение грибного супа не рекомендуется, потому что в нем очень много экстрактивных веществ, которые стимулируют работу пищеварительного тракта. И если пищеварительный тракт находится в воспалительном состоянии, то эта перестимуляция увеличивает повреждение кишечной инфекцией.

Почему супы полезны

Эксперты утверждают, что суп — источник питательных веществ, которые составляют основу пирамиды питания — белки, жиры и углеводы.

Учитывая, что первое блюдо на 50−60% состоит из жидкости, его энергетическая ценность относительно невысока, при этом за счет жидкости насыщение организма происходит достаточно быстро, что полезно для тех, кто следит за своим весом, сказала Ливанцова.

Рекомендуется есть суп каждый день на обед — лучше теплым, так как горячие и слишком холодные блюда могут спровоцировать неприятные симптомы, рассказал Пилипенко.