Врачи рассказали об опасности изоляции для здоровья человека

Изоляция почти вполовину повышает риск инфаркта, инсульта и смерти от всех причин, выяснили немецкие врачи из Университетской больницы в Эссене. Риски растут у людей с недостаточной финансовой поддержкой, пишет News.mail.ru.

Ученые проанализировали данные 4316 человек, средний возраст составил 59 лет. Наблюдения за ними велись с 2000—2003 года на протяжении в среднем 13 лет в рамках более масштабного исследования. Изначально у них не было никаких сердечно-сосудистых заболеваний.

Авторы работы приняли во внимание множество факторов, касающихся социальной поддержки — семейное положение, совместное проживание с кем-либо, контакты с друзьями и близкими, членство в политических, религиозных, общественных, спортивных или профессиональных организациях.

«Мы уже знаем, что чувство одиночества или отсутствие контакта с близкими друзьями и семьей может повлиять на физическое здоровье, — говорит доктор Янин Гроневольд. — Наличие прочных социальных связей имеет большое значение для здоровья сердца, и их роль сходна с ролью привычных защитных факторов, таких как здоровое кровяное давление, приемлемый уровень холестерина и нормальный вес».

За время наблюдения исследователи зарегистрировали 339 случаев сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркты или инсульты. Умерли 530 участников.

Исследователи установили, что отсутствие социальной интеграции увеличивает будущий риск сердечно-сосудистых заболеваний на 44% и повышает риск смерти от всех причин на 47%.

Кроме того, недостаточная финансовая поддержка была связана с ростом риска сердечно- сосудистых заболеваний на 30%.

Наиболее уязвимой группой оказались женщины, неработающие и физически неактивные, с более низким образованием и уровнем дохода, курящие и склонные к депрессии.