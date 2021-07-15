15 июля 18°C
Коронавирус
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

Врачи рассказали, почему не доверяют вакцинам от ковида

Врачей сложнее убедить в необходимости вакцинироваться, чем остальное население — они требуют убедительных доказательств и задают вопросы, почему скрываются результаты исследований, рассказал Telegrаm-каналу «Радиоточка НСН» президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин.

Врач. Доктор. Медицина.
Врач. Доктор. Медицина.
CC0

«Например, врачи задают вопросы, почему скрыты итоги плацебо-контролируемого исследования по „Спутнику“, когда 30 тыс. добровольцев получили вакцину и 10 тыс. получили плацебо. Результаты по нему должны были опубликовать через 180 дней после введения вакцины. Набор добровольцев у нас закончился в декабре… Но коды скрыты, информация об исследовании у исследователя и производителя есть, но публикаций так и нет. Были только промежуточные данные, окончательных данных никто не публиковал. Почему? Это большой вопрос. Какие результаты были получены, неизвестно. Поэтому врачи задают вопросы: что там произошло? Почему скрываются результаты клинического исследования?» — пояснил Гальперин.

Ранее аналитическое бюро GxP News опубликовало результаты исследования, по которому 37% врачей не готовы прививаться и другим не рекомендуют, пишет НСН.

Большинству людей достаточно, что какой-то артист привился и сказал: «Делайте, как я». Врачам все-таки уже требуются более убедительные доказательства.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79520590776. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость