Врачи рассказали, почему не доверяют вакцинам от ковида

«Например, врачи задают вопросы, почему скрыты итоги плацебо-контролируемого исследования по „Спутнику“, когда 30 тыс. добровольцев получили вакцину и 10 тыс. получили плацебо. Результаты по нему должны были опубликовать через 180 дней после введения вакцины. Набор добровольцев у нас закончился в декабре… Но коды скрыты, информация об исследовании у исследователя и производителя есть, но публикаций так и нет. Были только промежуточные данные, окончательных данных никто не публиковал. Почему? Это большой вопрос. Какие результаты были получены, неизвестно. Поэтому врачи задают вопросы: что там произошло? Почему скрываются результаты клинического исследования?» — пояснил Гальперин.