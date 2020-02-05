«Люди доживают до своего рака»: врачи рассказали, почему растет число онкобольных

Рост количества онкобольных вызван развитием медицины и старением населения. Об этом рассказал главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн, сообщило РИА «Новости».

По словам врача, развитие науки позволило существенно улучшить диагностику рака. А общее старение населения повышает риск заболевания: чем человек старше, тем выше вероятность развития болезни.

«Наука дает врачам все больше методов распознавания рака во всех его проявлениях, особенно на ранних стадиях, поэтому говорят, что рак „помолодел“. Мы просто научились его раньше обнаруживать. Некоторые онкологические заболевания „зреют“ годами и даже десятилетиями», — рассказал специалист.

Он добавил, что чем раньше будет диагностирован рак, тем выше шансы его победить. Так, по его словам, доля вылеченных достигает 90% в случае обнаружения болезни на начальных стадиях.

Заведующий онкохирургическим отделением опухолей кожи и мягких тканей Московского клинического научного центра Константин Титов, ссылаясь на многочисленные исследования, назвал мифом утверждения о «молодеющем» раке. По его словам, развитие медицины позволило лечить многие другие болезни, в результате чего люди стали жить дольше.

«Люди просто „доживают“ до своего рака», — пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что заболеваемость раком выросла во всем мире и связано это с ростом продолжительности жизни, вредными привычками, неправильным питанием и другими факторами.

«Чем дольше человек живет, тем больше он контактирует с канцерогенами», — добавил Титов.

Врач рассказал, что самым распространенным видом рака являются опухоли легкого. Он пояснил, что это связано с большим количеством курильщиков. По его словам, даже после отказа от вредной привычки человеку нужно 15 лет для «очищения» организма и снижения риска заболевания.