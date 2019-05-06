Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
6 мая 18°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Здоровье

Врачи рассказали, как нужно пить, чтобы получить цирроз печени

Медики заявляют, что невозможно точно спрогнозировать развитие серьезных заболеваний печени у людей, которые злоупотребляют алкоголем, пишет Runews24. При этом известно, что даже небольшое количество спиртного при постоянном употреблении провоцирует возникновение цирроза.

Алкоголь.
Алкоголь.

При переработке алкогольных напитков выделяется вещество, накапливающееся в клетках печени.

Ученые отметили, чтобы заработать цирроз печени необходимо пить регулярно. Именно длительность потребления спиртного является основной причиной развития болезни.

В связи с чем эксперты настоятельно советуют не употреблять алкоголь, даже на праздниках. Безалкогольный режим поможет улучшить состояние организма. Медики отмечают, что отказ от спиртных напитков даже при циррозе печени поможет восстановить клетки органа.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость