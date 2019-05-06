Врачи рассказали, как нужно пить, чтобы получить цирроз печени

При переработке алкогольных напитков выделяется вещество, накапливающееся в клетках печени.
Ученые отметили, чтобы заработать цирроз печени необходимо пить регулярно. Именно длительность потребления спиртного является основной причиной развития болезни.
В связи с чем эксперты настоятельно советуют не употреблять алкоголь, даже на праздниках. Безалкогольный режим поможет улучшить состояние организма. Медики отмечают, что отказ от спиртных напитков даже при циррозе печени поможет восстановить клетки органа.