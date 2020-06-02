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Здоровье

Врачи сообщили, что из-за COVID-19 можно навсегда потерять обоняние и вкус

Многие пациенты с коронавирусом называют среди симптомов заболевания потерю вкуса и обоняния. Врачи же отмечают, что эта дисфункция может остаться на несколько месяцев, а у некоторых пациентов — навсегда. Об этом пишет РБК со ссылкой на статью в The Wall Street Journal.

Вирус. Пандемия
Вирус. Пандемия
unsplash.com

Как говорят врачи, из 417 контрольных пациентов, перенесших COVID-19 в Европе, сообщили о дисфункциях вкуса и обоняния 88 и 86% соответственно. Большинство пациентов утверждали, что они не могут чувствовать вкус или запах даже после того, как другие симптомы исчезли. У четверти переболевших коронавирусом на восстановление обоняния и вкуса после исчезновения других симптомов уходило еще около двух недель.

Издание описывает случаи, когда вкус и обоняние после COVID-19 так и не восстановились. По одной из версий, «обонятельные рецепторы, которые идут к мозгу и по сути являются магистралью к нему, совершают самоубийство, чтобы не пропустить вирус в мозг».

«Это может быть здоровая реакция на вирус. Если она не сработает, то, может быть, люди действительно заболеют», — пояснила Даниэлла Рид, заместитель директора Monell Chemical Senses Center в Пенсильвании.

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