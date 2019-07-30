Врачи спасли от инсульта россиянина после нанесения татуировки

Тюменские медики спасли жизнь местному жителю, у которого случился геморрагический инсульт из-за прекращения приема антикоагулянтов, необходимых ему из-за врожденного порока сердца и нескольких перенесенных в связи с этим хирургических операций.

Мужчина осознанно перестал принимать лекарства, препятствующие образованию тромбов, чтобы сделать татуировку.

Через несколько дней после посещения тату-салона житель Тюмени, находясь у себя дома, потерял сознание. Его родственники вызвали скорую, и в больнице пациенту диагностировали обширный инсульт.

«На момент экстренной госпитализации <…> у него была парализована правая половина тела, отсутствовала речь. Пациент не ориентировался в окружающей обстановке, его состояние оценивалось как крайне тяжелое», — сообщили в областном департаменте здравоохранения.

Нейрохирургам удалось предотвратить сдавливание головного мозга. Мужчина провел в больнице три месяца, в течение которых научился садиться, стоять, шевелить конечностями, ходить и разговаривать.

Сейчас, как сообщили врачи, он «самостоятельно передвигается, с трудом, но говорит и немного шевелит рукой», пишет polit.ru. В тюменском департаменте здравоохранения уточнили, что прогнозы по его состоянию хорошие, и есть надежда на полное восстановление.